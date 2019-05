Sisujuht Lugeda! Nutta! Jagada! Palun aidake ühel Ekspressi lool jõuda IGA inimeseni, kes on näinud lähisuhtevägivalda. Erik Moora Jaga 0 Kuula Erik Moora Foto: Tiit Blaat

Lähisuhtevägivald.

Mis kuradi sõna see on? Kuidas asi, mida see sõna tähistama peaks, saab üldse olemas olla? Mis on vägivallal pistmist lähisuhtega – perega, armastusega, toetusega, kooseluga, lähedusega? Mis lähisuhe see üldse on, kus pingeid lahendatakse vägivallaga – ähvarduste, kiusu, kontrolli ja hullemal juhul käe külgepanekuga?

See peaks loogiliselt ju olema võimatu. Nagu elav laip või tuline jää või hääletu karje.

Aga see on meie tegelikkus.

See juhtub kogu aeg, juhtub meie ümber, juhtub meie lähedastega, tuttavatega, kolleegidega. Juhtub vaestega. Juhtub rikastega. Juhtub unustatutega. Juhtub kuulsatega.

Me oleme harjunud või isegi end treeninud seda mitte märkama, mitte välja tegema. Era­asi. Ärme torgi! Ärme sekku! Ärme küsi!

Harjutamine teadupärast teeb aga meistriks. Nii me olemegi selles põrguhead, me ei märka, ei tee välja. Ei torgi. Ei sekku. Ei küsi.

Samal ajal on meie keskel, meie peredes, meie kogu­kondades, meie ühiskonnas see tume ja sünge hoovus, mis tõmbab kaasa armsaid inimesi meie keskelt, närib neid ja lõpuks hävitab. Põlvest põlve.

Harjutamine teadupärast teeb aga meistriks. Nii me olemegi selles põrguhead, me ei märka, ei tee välja. Ei torgi. Ei sekku. Ei küsi.

Siinsamas, meie Eestis, meie kõrval ja ­lähedal.

Tänases Eesti Ekspressis avaldame Eero ­Epneri sulest erakordselt võimsa loo lähisuhtevägivallast ja sellest, kust ja kuidas see tume ja sünge hoovus tuleb. Ilmselt on see kõigi aegade kõige suurem lugu, mis Ekspressis ilmunud. Peatoimetajana olen ma siiralt uhke, et me saame avaldada nii hästi kirjutatud, nii põhjapaneva loo nii põrgulikult tähtsal teemal.

Palun leidke aeg selle lugemiseks, te ei ­kahetse.

Ma olen kindel, et pärast lugemist te ­näete rohkem ja te mõistate paremini.