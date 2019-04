Sisujuht Õnnelikuks teeb meid üksnes Eesti läbikukkumine? Kuumades vaidlustes on täitsa sassi läinud, mida rünnatakse ja mida kaitstakse. Peaasi, et saaks paugutada! Erik Moora Jaga 0 Kuula Erik Moora Foto: Tiit Blaat

Eesti edu hind on olnud ühiskonda kurnav, kirjutas rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann ERRi portaalis. Eesti edu on olnud „neoliberalistlik amokk, mille varjupooleks on inimkaotused, vaesuse piir“ ja palju muud hirmsat.

On tüüpiline, et paljusid (mitte ainult Veidemanni) häirib, kui keegi räägib, miks Eesti on eriline ja miks meil on miljon põhjust uhke olla.

Seda ongi palju. Me oleme oma saatusekaaslastest edukaimad. Meie rikkus on kasvanud kiiremini, meie majandus on mitmekesisem, meie maksusüsteem konkurentsivõimelisim, me kuulume kõigisse rahvusvahelistesse tippvõrgustikesse nii majanduskoostöö kui ka julgeoleku vallas. Meid hinnatakse usaldusväärse partnerina.

Meelega kuhjasin ma sellesse nimekirja majandusega seotud asjad. Üldjuhul just need ajavad paljusid eriti närvi, kuna just see ei olevat jõudnud meie inimesteni.

Kus me oleks aga siis, kui meil kõike seda, mis meile edu on toonud, ei oleks? Mis oleks selle „kurnava“ Eesti edu alternatiiv, mida mõned nii väga ihaldavad?

Mis on muidugi absurdne vale. Me oleme kas maailma tipus või erakordselt kiiresti sinnapoole liikumas ka põhiliste inimarengut väljendavate näitajate poolest. Meie haridussüsteem on maailma paremaid. Elussündide protsent on absoluutne maailmatase. Ajakirjandus- ja internetivabaduse poolest oleme tipus. Keskmine oodatav eluiga on 25 aastaga kasvanud 12 aasta võrra. Liiklussurmasid on ligi kümme korda vähem kui taasiseseisvudes. Paljuräägitud aborte kaheksa korda vähem. Rahvaarvgi kasvab ja elatustaseme vahede vähenedes tuleb üha rohkem siit lahkunuid tagasi.

Need ja tuhanded muud arvud kõnelevad, kuidas liigutakse õiges suunas. Me lihtsalt pole kaugeltki veel kohal.

Kus me oleks aga siis, kui meil kõike seda, mis meile edu on toonud, ei oleks? Mis oleks selle „kurnava“ Eesti edu alternatiiv, mida mõned nii väga ihaldavad?