Isamaa ei ole enam Isamaa. Nähakse kurja vaeva, et siduda ennast kunagise Laari esimese valitsuse Isamaaga ning teeselda, et ollakse sama. Aga tänane Isamaa on Laari Isamaa vastand. Laari Isamaa tegi kõik selleks, et viia Eesti Läände, kiiremini, täielikumalt ja kohe, et raputada maha suletud, endassesulgunud, väikese ja väiklase riigi kuvand. Me ei nõua, et teised meie töö ära teeks, me ei nõua erandeid, me oleme valmis ise panustama – selline võinuks olla Laari Isamaa deviis suhetes maailmaga. See ei ole aga tänase Isamaa sõnum. Meil on nüüd Orbáni Isamaa, õnneks veel mitte Orbáni Eesti.