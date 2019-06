Sisujuht Pole kriisi, pole tegu Sajad Narva energeetikud kaotasid töö. On sobiv hetk valitsusel vahelduseks midagi teha. Erik Moora Jaga

Foto: Tiit Blaat

Kreeka võlakriis kümne aasta eest tundus väljapääsmatu olukorrana. Euro pidi kohe-kohe varisema. Aga siis, pikkadel unetutel öödel (või olid need isegi unetud aastad?) leidsid Euroopa Liidu juhid koos vastupunniva Kreeka endaga sobivad lahendused. Täna on Kreeka 10aastase võlakirja intress kõigi aegade madalaim.

Euroopa pagulaskriis viie aasta eest ajas nii mõnegi külma pea nii kuumaks, et siiani tõuseb suitsujutt pealaelt taeva poole. Kriisi harjal leiti aga kiiresti toimivad lahendused ja pandi pagulaste massiline vool kinni. Muide, massiimmigratsiooni hirmu õhutajate kisa kiuste oli lahenduste leidmise jämedaim ots Saksamaa ja Angela Merkeli käes.

Lõpplahendust pole muidugi veel kummalgi kriisil, aga läbimurre saavutati kiiresti.

Et asjad liikuma pääseks, oli vaja, et need oleksid enne sõna otseses mõttes kuristiku serval.

Need ei ole ühe ettevõtte ajutised raskused. See on kriis, mis on aastaid õhus olnud, hüüdnud tulles juba kaugelt, koputanud aknale, trampinud trepikojas jalgu ja kobistanud ukse taga.

Nii on see alati. Ka isiklikus, eriti aga avalikus elus.

Ja seetõttu ongi meie kliimaprobleemide teemal tühiräuskamisele keskendunud valitsuse ees hiilgav võimalus – parimal majandusaastal kisub muidu tõsiseks kriisiks, meie enda Ida-Virumaal. Eilsetel andmetel on Eesti Energia tänavu koondanud 400 energeetikut ja veel 1300 saadetakse sel aastal sundpuhkusele.

See on inimlikult väga raske mitte ainult nendele energeetikutele, kes ei leia Ida-Virumaalt enam nii tasuvat tööd, vaid see löök tabab ka paljusid teisi. Igaühe taga on ju nende pered, lähedased, kokku tuhanded inimesed. Piirkonnas, mis on nii sotsiaalselt, julgeolekuliselt kui ka kultuuriliselt niigi habras.

