S*** juhtub

Meie seas pole enam kedagi, kes mäletaks uppumatuks kuulutatud Titanicu hukku, aga palju on neid, kes mäletavad detailselt, kus ja kuidas nad kuulsid Estonia hukust, kus jälgisid New Yorgi WTC kaksiktornide varisemist või pronksiööd. Kõik need olid väga erakordsed tragöödiad, mille puhul mõistus tükk aega keeldus toimunut tegelikult mõistmast.

Võib oletada, et seal kirikus on olemas tuletõrjesüsteemid, hoiatusvahendid, kindlasti on tuleohutusega aastate jooksul põhjalikult tegeletud. See, et tuhandete lahtiste küünaldega ja hoogsate ehitustöödega ajalooline maja on tuleohtlik, ei tule ju kellelegi üllatusena. On nii inimlik mõelda, et need süsteemid peavad ju ometi olema piisavad ning midagi väga hullu ei saa ju ometi juhtuda!