Pensionikorraldusega on samamoodi, ehkki praegu on moes hetkemeeleolu ajel ­suuri muutusi nõuda ja lubada. Selle käigus ­ununeb, et pensionisüsteem peab töötama nii siis, kui on majandustõus ja aktsiahinnad tõusevad, kui ka siis, kui need kukuvad kivina. See peab töötama, kui palgad kasvavad (Eestis õnneks on pikka aega nii olnud), kui ka siis, kui need langema hakkavad (mis võib vabalt juhtuda).