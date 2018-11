Eesti on üks maailma kõige integreerunumaid riike, me kuulume lugematusse hulka rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. Kõik need võtavad vastu otsuseid, sõnastavad poliitikaeesmärke, lepivad kokku ühises käitumises, lahendavad ühiseid kriise. Kõik see on meid teinud ainult suveräänsemaks, ainult tugevamaks, ainult vabamaks ja kindlamaks.

Mis on Eesti ja Armeenia või Eesti ja Moldova või Eesti ja Tadžikistani peamine vahe? Kas tõesti see, et meie oleme suveräänsusest ilma jäänud ning seetõttu õnnetud ja ohus? Või äkki ikkagi see, et oleme rahvusvahelise maailma maksimaalselt panustavad liikmed, kes just tänu sellele on arenenud kiiremini, kes on tunduvalt jõukamad, tunduvalt parema haridussüsteemiga ja elujõulisema kultuurikeskkonnaga. Ehk sisuliselt tunduvalt vabamad.