TAGURPIDIVALITSUS

Valimised on kogu ühiskonnale võimalus.

Eriti pärast valitsust, mis enne poolele ametiajale jõudmist paneb „riigiehitamise pausile“. Eriti pärast kõigi aegade pikimat ja õõnsalt kõmisevat valimiskampaaniat.

See on võimalus anda Eestile uus hingamine, teha kiiresti põhimõttelisi ja elu edasiviivaid otsuseid, raiuda lahti umbsõlmi, mis on meid kaua tagasi hoidnud. Korraga ei saa kõike, aga siiski saab liikuda edasi.

Uue koalitsiooni puhul on alati olnud peamine üks küsimus: mida uut see toob.

Millised on suured ja uued algatused, mis peavad Eesti viima maailma tippu, liidrite ja võitjate hulka? Millised on värsked ideed, mis võimendavad meie seniseid tugevusi? Millised on uued jõulised lahendused meie vanadele probleemidele?

Vaadates Jüri Ratase EKREIKE koalitsiooni sündi ja läbirääkimistelt tulevaid sõnumeid, siis seal on asi vastupidi.

Jutt käib selle üle, mis samaks jääb.