Toomas Vabamäe: Talvine libedus tundub paljudele juhtidele sama uskumatu kui Nigeri või Kongo elanikele

Püüame korraks ette kujutada, kuidas see protsess välja näeb. Libedus varitseb puu taga, auto lähenedes kargab sealt ootamatult välja, sasib sellel natist kinni ja lohistab enda järel kraavi? Või on tegu normaalse inimliku reaktsiooniga – kes meist tahaks tunnistada, et sõitis valitsevate olude kohta liiga kiiresti ja põrutas võssa?

Tänavusi liiklus­uudiseid vaadates tekib vägisi mulje, kuidas Eestis on rooli taha sattunud pilvedena lumehelbekesi. Neid ülitundlikke ja oma õigustest hästi teadlikke kaaskodanikke. Tõsiasi, et talvel külmaga võib tee olla libe, tundub lumehelbekesele sama uskumatu kui Nigeri või Kongo elanikule. Aga libeduse kõrval on veelgi kindlam süüdistada oma hädades teehooldajaid. Kuidas siis nii, et lumetuisu ajal pole asfalt sama kuiv ja puhas nagu jaanipäeval? Seadus lubab mul 90ga sõita ja mina pean saama oma õigust kasutada!

Lihtne, eks? Kui väljas on nii paks udu, et sõrme ka ei näe suhu pista, ei kipu me ju üldse sõitma, ammugi siis 90ga. Aga miks me tahame seda teha siis, kui asfalt on lumine ja selle all varitseb veel kiilasjää? Kuival asfaldil pole 90 km/h mingi eriline kiirus, aga niisugustes oludes on see pöörane kihutamine, ohtlik nii kihutajale endale kui ka kõigile teistele.