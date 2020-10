Arvo Pärdi ja Erki Pärnoja ühiskontserdile on nüüd saadaval ka veebiülekande piletid

Pärnoja sõnul saab elu esimene kooriteos "Anima mea" olema tema loomingus uueks tasandiks. Teose tekstina on kasutatud fraase psalmidest, teadmata autorite/munkade ladinakeelseid palveid, keldi palvet ja Anna Haava luulet. Lisaks Erki Pärnojale on tekstide koostajaiks Anu Lamp, Jaan Tammsalu ja Eero Epner.

Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav ütles, et Arvo Pärdi ja Erki Pärnoja näol on tegu teatud mõttes ebatavalise kooslusega. "Ka kontserdi algusaeg on ebatavaline – natuke enne südaööd. Tallinnas toimuval öökontserdil liigume koos muusikaga ka päriselt ühest päevast teise, Vaiksest laupäevast Ülestõusmispühadesse. Surmast ellu. Kurbusest rõõmu. Ja saame osa inimeseks olemise ilust.”