Tema peateosteks võib aga pidada hoopis hilisemaid bestsellereid „Antifragile“ ja värskeimat teost „Skin in the Game“. Neis omavahel seotud raamatutes ehitab Taleb üles tervikliku maailmapildi, mis on tänase globaliseeruva maailma riskitaluvuse suhtes ülikriitiline. Ta peab meid erakordselt haavatavaks ning tänapäeva lääne ühiskondi tervikuna võimetuks neid riske hindama ja nendeks mõistlikult valmistuma.

Ta on mitmete globaalsete bestsellerite autor, kes on ümber mõtestanud selle, kuidas inimesed üldiselt, sealhulgas oma valdkonna tipptegijad, hindavad ja mõistavad majanduslikke ja kõikvõimalikke muid riske. Ta on olnud pankur, aktsiatega kaupleja, ta on tippmatemaatik, professor. Tema raamat „The Black Swan“ valiti The Sunday Timesi poolt 12 kõige mõjukama raamatu hulka pärast teist maailmasõda.

Esinema oleme kutsunud maailma tipptegijad, kes on hoolega valitud just selle järgi, et nende mõtted on värsked, jõulised, eristuvad. Neil kõigil on unikaalseid kogemusi, mida jagada ja millest õppida.

Me oleme viimase kolmekümne aasta jooksul korduvalt suutnud olla maailma esimesed, maailma parimad. Aga paljud tunnevad, et see hoog, see ambitsioonikus ei ole enam endine. Liiga paljud meist teevad asju „nii nagu ikka“, „nagu mujal tehakse“ ehk kokkuvõttes ülearu ettevaatlikult.

Mis Eestis on head, on saavutatud tänu sellele, et otsustajad on mingil hetkel tahtnud ja julgenud teha asju hoopis teisiti, kui on tavaks.

Taleb on üks väheseid, kes on suutnud nii 2008. aasta suure finantskriisi kui ka mitme varasema kriisi pealt teenida ning tema hinnang kriisijärgsetele poliitilistele arengutele on samuti üpris karm.

Tema provokatiivne ja kartmatu stiil on lisanud talle omajagu kurikuulsust. See aga ei tähenda, nagu poleks tal konstruktiivset sõnumit.

Vastupidi, ta pakub välja täiesti tervikliku ja unikaalse nägemuse sellest, kuidas me peaksime hindama ja nägema riske, kuidas mitte olla haavatavad, kuidas kriisides karastuda, kuidas teha mistahes valdkonnas eetiliselt õigeid ja põhjendatud valikuid.

„Talebi kristallselged mõtted on täiesti unikaalsed“

Financial Times

NIR EYAL

Nir Eyal on tehnoloogiaettevõtja, ingelinvestor, Stanfordi ülikooli äriosakonna õppejõud ja tehnoloogiamaailmas hinnatud bestselleri „Hooked: How to Build Habit-Forming Products“ autor.

See raamat pani oma ilmumisajal kogu tehnoloogiamaailma endast rääkima.

Tema peateemaks on see, kuidas nüüdisaegsete tehnoloogiatega kujundatakse ümber inimeste harjumusi, kuidas neid enda toodete külge seotakse ja lojaalsust tekitatakse. Ta investeerib ettevõtetesse, mis on kliendisuhete kujundamisel kõige innovaatilisemad ning teaduspõhisemad.

„Nir’i töö on lihtsalt kohustuslik igale start-upile, mis soovib oma kasutaja psühholoogiat mõista.”

Dave McClure, rohkem kui 500 startupi asutaja

LINDA LIUKAS

Linda Liukas on Soome programmeerija, lastekirjanik, jutuvestja, kujundaja ja programmeerimiskoolitaja. Ta on pea peale keeranud lastele tehnoloogiast rääkimise, tema raamat „Tere, Ruby. Teekond arvuti sisemusse“ on tõlgitud rohkem kui 25 keelde (sealhulgas eesti keelde). „Tere, Ruby“ oli ka kõige aegade edukaim lasteraamatuprojekt Kickstarteris, kogudes 380 000 dollarit.

Teda on tunnustatud loendamatute tiitlitega (hetkel kuulub ta Forbesi arvates 50 kõige mõjukama tehnoloogiavallas tegutseva naise hulka).

“Linda soovib, et lapsed mõistaks arvutite toimimisloogikat ning et nad oskaksid ise programmijuppe luua sama loomulikult ja mänguliselt nagu nad ehitavad uhkeid asju LEGO klotsidest”

-The Wall Street Journal

BOB HOFFMAN

