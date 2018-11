Firmakorterite käibemaks võib palju probleeme tekitada

Nii nagu mistahes muude varade puhul, nii tuleb ka uue kinnisvara soetamisel järgida üldpõhimõtet, et käibemaksu saab riigilt tagasi küsida vaid sellistelt kuludelt, millel on seos äriühingu maksustatava käibega. Eeltoodud põhimõte tekitabki praktikas mitmeid vaidlusi äriühingute ja maksuameti vahel.

Äriühing arvab soetatud korterilt tasutud käibemaksu pahaaimamatult oma maksustatavast käibest maha, leides, et korter soetati nt bürooruumiks või edasi rentimiseks. Maksuametil tekib aga kahtlus, et tegelikult asutakse korterit kasutama eluruumina või esineb muid põhjusi, miks büroopidamine korteris ei tundu võimalik ja usutav ning järgneb maksuhalduri otsus käibemaks tagasi nõuda. Selliste lahkarvamuste põhjuseks võib ühelt poolt olla nii äriühingu esindaja poolne teadlik eksitamine isikliku kasu saamise eesmärgil, kuid teinekord võib minna ka nii, et tubli ärimees lihtsalt ei suuda kummutada kõiges kahtleva maksuametniku veendumust. Viimati mainitud olukorraga põrkutakse üha sagedamini kokku valmimisjärgus või äsja valminud korterite puhul, kus mõistetavalt ei pruugi olla visioonis või reaalsuses paika loksunud kavandatud äriplaan.