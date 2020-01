Riigikohus on hiljutises lahendis selgitanud, et domeenivaidluste lahendamist käsitlevad reeglid ei ole kohtule vaidluse lahendamisel siduvad. Neid saab kasutada võrdlusmaterjalina Eesti seaduse tõlgendamisel ning rahvusvahelisest praktikast juhinduda niivõrd, kuivõrd see ei ole Eesti seadusega vastuolus. Kaubamärgiseadus (KaMS) ei piira õiguskaitse saanud kaubamärgi omaniku õigust tugineda oma kaubamärgist tulenevale ainuõigusele isiku suhtes, kes kasutab kaubamärgiga identset või sarnast tähist domeeninimes, isegi kui nimetatud domeeninimi on registreeritud enne seda, kui kaubamärk sai õiguskaitse, või kui domeeninime registreerinud isikul on selle kasutamiseks õigustatud huvi ja kasutamine toimub heas usus. Kaubamärgiomanikul on KaMSi § 14 lg 1 p 1 kohaselt õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Registreeritud kaubamärgi omanikul on KaMSi § 14 lg 1 järgi õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes, s.o tegemist on kaubamärgiomaniku ainuõigusega. Samas tuleb igal konkreetsel juhul hinnata kaubamärgi rikkumist vastava juhtumi asjaoludel. Lisaks sellele, et kindlaks teha, kas esineb mõni KaMSi § 14 lg 1 p-des 1–3 sätestatud olukordadest, peavad olema täidetud rikkumise üldised eeldused. KaMSi § 14 lg-st 1 tuleneb, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks peab õiguskaitse saanud tähist olema kasutatud „äritegevuses“ ja „kaupade või teenuste puhul“. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et ka kaubamärgiga identse tähise kasutamist identsete kaupade või teenuste puhul saab kaubamärgiomanik kolmandal isikul keelata üksnes juhul, kui selline kasutamine mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise ülesande täitmist ehk tarbijale kauba või teenuse päritolu tagamist. Isegi kui rikkumise eeldused on täidetud, tuleb arvestada KaMSi §-s 16 sätestatud ainuõiguse piirangutega. Euroopa Kohtu praktika kohaselt toimub tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul nende kaupade ja teenuste eristamiseks. Sellega on tegemist nt juhtudel, kui kolmas isik kannab tähise kaupadele, mida ta turustab, samuti muudel juhtudel, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise ja tema turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel. Ainuüksi ärinimes või muu majandustegevusega tegeleva ettevõtte või isiku nimes (sh ka sihtasutuse nimes, kes tegeleb majandustegevusega) kaubamärgina kaitstud tähise kasutamist ei saa pidada KaMSi § 14 lg 1 järgi kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks, mis annaks aluse tähise kasutamist KaMSi § 57 lg 1 p 1 alusel keelata, kui nime kasutatakse üksnes äriühingu, ettevõtte või juriidilise isiku samasuse kindlakstegemiseks või tähistamiseks ning sellega ei rikuta kaubamärgi ülesandeid. Sarnaselt ärinime ja majandustegevuses tegeleva ettevõtte või isiku nimega ei ole ka domeeninime ülesanne iseenesest kaupade või teenuste eristamine. Domeeninimi on osa internetis kasutatavast aadressist, mis aitab leida soovitud dokumenti või saata e-kirja. Sarnaselt ärinime ja majandustegevuses tegeleva ettevõtte või isiku nimega on aga võimalik ka domeeninime kasutada nii, et luuakse seos tähise – mis kujutab endast domeeninime – ja kaupade või teenuste vahel. Sellisel juhul on tegemist tähise kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“ KaMSi § 14 lg 1 tähenduses. Domeeninimi ei ole üksnes aadress, vaid kannab lisaks tehnilisele funktsioonile ka muid ülesandeid, sh mõjutab internetikasutajaid külastama just seda lehekülge, hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Loetletud lisafunktsioonide täitmine ongi võimalik tänu sellele, et luuakse seos domeeninimena kasutatava tähise ning sellel veebilehel, milleni domeeninimi internetikasutaja juhatab, esitatud teabe vahel. HansaLaw Advokaadibüroo advokaatidel on kogemus erinevate isikute esindamisel kaubamärgiõiguse erinevate aspektide üle peetud õigusvaidlustes.

