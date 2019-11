Kuidas mängimine keldribaarist veebi kolis?

Enne Eesti taasiseseisvumist raha eest mängida ei lastud. Õigemini – raha võita ei lastud, mängida ikka sai, sest automaate, kus 15 kopika eest jäneste-vareste pihta kõmmutada või laevu põhja lasta, leidus küll. Klassikalised ühekäelised hiilisid tasahilju Intouristi hotellide valuutabaaridesse kaheksakümnendate lõpu poole ning päris esimene mängulaudadega kasiino Eestis ja kogu Nõukogude Liidus, Astoria Palace, avati 1989. aasta kevadel siinsamas Tallinnas. Lustida sai seal muidugi ainult valuuta eest, mida kriminaalkoodeks tavakodanikele rangelt keelas. Sestap vallandus kasiinoäri 1991. aastal pärast kurjuse impeeriumi visinal kokku vajumist kui paisu tagant.

Just tolleaegsetes kasiinodes peegeldus oma kõikides värvides uue aja hiilgus ja soov viletsusest pääseda. Õnne katsusid kindla positsiooni ja ambitsiooniga inimesed, raha tagataskus, lohmakate pintsakute ja kirjude lipsudega verisulis pankurid, oma äri alustajad, aga ka kuuliaukudes sulid, kes said õhtu lõpuks kaasa sageli rohkem kui võit lubanuks välja maksta. Aeg oli selline, kel oli, selt “katust” võeti. Kasiinodes raha liikus, valitses eriline õhkkond: kallis mööbel ja pehmed vaibad, šampanja ja kaunid tüdrukud.

Omaette lugu oli mängusaalidega

Keegi ei küsinud, kust tuli raha või kas paned hakkama kogu palga. Mingeid reegleid ei tuntud, sest neid lihtsalt polnud veel ja mänguärimeeste kasumid olid meeletud. Niisiis toimetas poodide fuajeedes ja kõrtsides aparaatide taga hulgaliselt neidki, kes kasiinomatemaatika integraalidest ja sellest, et need töötavad lõpuks ikka maja kasuks, eales kuulnud polnud ega tea seda nüüdki. Öelgem siis veel kord neile ja kõigile teistelegi: kasiino on meelelahutuse koht, mille loomulik osa on kasiino boonus ja tasuta spinnid – nende ülesanne on anda võimalus proovida mängumaailma erinevaid tooteid.

Praegune veebikasiino oleks olnud 90ndate kasiinoärika õudusunenägu

Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on hasartmänguvaldkond ülirangelt reglementeeritud, litsentsid kallid, trahvid suured ja mängude korraldamise õigusest ilmajäämine lihtne – seepärast on mänguettevõtted ühed seadusekuulekamad. Iga Eesti kasiino läbib raske kadalipu, et saada üheks neist, kes kuuluvad Eesti litsentsiga kasiinode nimistusse. Keegi ei tahaks ju seda, et kasiino saaks ise oma suva järgi võidusummasid või võitjaid valida! Maksu- ja tolliamet kontrollib hoolega veebikasiinodes pakutavate mängude sertifikaate, mis kindlustab kõikidele võrdsed mängureeglid ja sellegi, et kõik oleks aus.

Rääkides rahast, siis pakkide viisi seda veebikasiinodes ei liigu, sest tavapärasteks sissemaksemeetoditeks on nii pangalink, maksevahendaja (Trustly, Euteller, Zimpler, Skrill) kui ka krediitkaart (Visa). Ja erinevalt 90ndate aastate hiidtuludest on veebikasiinos marginaal vaid 3,5%. Mängimise piiramine endale mängukeelu seadmise teel käib vaid loetud sekunditega ja vähe sellest, hasartmängu korraldaja ise jälgib hoolega sinu käitumismustreid ning pakub tihti kõrvalekalde puhul lahendusi, et ülekäte läinud olukord taas kontrolli alla saaks. Tõeline 90ndate kasiinokauboi košmaar, kas pole?

Seevastu annab internet võimaluse palju enamatel inimestel meelepärase mängu taga meelt lahutada, ilma et peaks ootama, münditops peos, kuni eelmine kunde ihaldusväärse mänguautomaadi taga lõpetab. Ja seda kõikjal, kus võrku on, nii arvutis, telefonis kui tahvlis. Ei mingit lipsu ega pintsakut ja õllegi saab kodukapist soodsamalt kätte. Võimalusigi on praegu internetis rohkem kui toonastes kasiinodes. Kaasaegsed veebikasiinod, nagu Chanz, pakuvad nii tasuta slotimasinaid kui ka võimalust mängida online-Blackjacki ja online-ruletti. Pragmatic Live Casino mängusaalis saab valida reaalajas laudade vahel nagu tavalises kasiinos. Iga laua juures on näha, mitu istekohta on vaba, ja kui tuju tuleb, võib lihtsalt oma soovi või meelepärase diileri järgi lauda vahetada.

Kui veel hiljuti oli veebikasiinos mängimine omaette nokitsemine, mis samas kohas õnne katsujatega mingit suhtlemisvõimalust ei pakkunud, siis nüüd on see teisiti.

Eesti esimene tõeliselt sotsiaalne kasiino

Koos Chanzi hasartmänguturule tulekuga mõned aastad tagasi muutus arvuti või telefoni teel mängimises üsna palju. Klassikaliste videomänguautomaatide ja sinuga reaalajas mängiva krupjeega live-kasiino, spordiennustuse ja kaardimängude kõrval pakub kõnealune veebikasiino võimalust suhelda teiste mängijatega reaalajas, esitada neile väljakutseid või kutsuda kaasa põnevamatesse mängudesse. Uutmoodi suhtlusmoodulil mängukeskkonnal on teisigi üllatusi.

Chanzi ilma kontota kasiino annab võimaluse mängida ka ilma registreerimata. Seda kutsutakse ekspresskasiinoks, mis tähendab sisuliselt seda, et inimene teeb interneti pangalingi kaudu sissemakse ja asub kohe mängima. Ei mingit nime ega e-posti aadressi sisestamist registreerimisvormi. Kiired väljamaksed tehakse samale kontole, kust sissemakse tehti ja seda ilma üleliigse viivituseta.

Lihtsamat teed on mindud ka spordiennustusega, mis oma koefitsiendimaailmaga ajab segadusse muidu ka sporti hästi tundva inimese, sest asju, millega arvestama peab, on üsna palju. Chanzpooli spordiennustuses on kõik võimalikult lihtsaks ja mänguliseks tehtud, pealegi võib oma ennustusmängu algatada iga klient.

Teistega on ikka vahel mõnus mõõtu võtta. Miks mitte ka mänguautomaatidel. Chanz annab oma võidujooksudel selleks võimaluse. Loomulikult mitte pargis või staadionil, vaid oma veebikeskkonnas. Mängijad saavad võrdse hulga spinne ja kes rohkem punkte kogub, tuleb esimeseks ka “jooksus”. Seejuures ei mängi panuste summa punktide kogumisel mingit rolli – võrdselt koheldakse neid, kes mängivad kümnesendise panusega, ja neid, kes panustavad kümme eurot. Tavalises võidujooksus on esiviisiku auhinnaks tasuta spinnid. Megajooksust osavõtmiseks tuleb iga kord lunastada üheeurone pilet. Kõikidest piletitest kogunenud summa on auhinnafond, mis jagatakse ära kolme parema jooksja vahel. Peale selle jagatakse lohutusauhinnaks tasuta spinne ka viimasele kolmikule. Seega on võimalus võita nii esimestel kui ka viimastel. Jooksus saab osaleda, mängides mängupakkujate Netent, Thunderkick, Microgaming, Pragmatic Play, Big Time Gaming, Yggdrasil, Play’n’Go jt mänge.