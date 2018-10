Nägu on aga naise peamine relv ning et taas endale meeldima hakata, tuleb ette võtta kompleksseid kosmeetilisi vananemisvastaseid protseduure.

Milles väljendub selle aparaadi ainulaadus?

OxyGeneo® tehnoloogia (Iisrael) on uuenduslik kolm-ühes näoprotseduur, mis võimaldab ühendada ühe seansi ajal kolm olulist naha vananemisvastast teraapiat:

1. OxyGeneo® (karboksüteraapia) sisaldab naha õrna koorimist, loomulikku hapnikuga varustamist ja intensiivset näo noorendamist, rikastades nahka vajalike taastavate toitainetega.

Selle protseduuri eesmärk on naha puhastamine, selle tooni ühtlustamine, tagades näo puhta ja terve välimuse. Selles teraapias kasutatakse üksikuid ühekordseid kapsleid ja spetsiaalseid geele, mis on välja töötatud looduslike koostisosade põhjal, mis valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt, et saavutada maksimaalne tulemus.