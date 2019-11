Võlausaldaja huvide kaitsest saneerimismenetluses

Saneerimismenetluse üks eesmärkidest on pakkuda makseraskustes ettevõtjale kaitset võlausaldajate nõuete eest ning säilitada ettevõtte majanduslik terviklikkus ja toimimine. Mingis mõttes on tegemist võlgniku varalise positsiooni parandamisega võlausaldajate arvelt. Levinuimaks abinõuks võlgade ümberkorraldamisel on maksete ajatamine ning nõuete vähendamine. Kohus algatab saneerimismenetluse, kui selle tulemusena on võimalik muuta ettevõtte taas kasumlikuks ja võlausaldajate nõudeid rahuldada suuremas ulatuses kui pankrotimenetluses. Kas nõuete suuremas ulatuses rahuldamine on võimalik, sõltub suuresti sellest, mis eesmärkidel saneerimismenetlus on algatatud. Saneerimismenetlus annab iseenesest pahatahtlikule võlgnikule ka võimaluse vältimatu pankrotimenetluse edasilükkamiseks ja oma vara n-ö ümberkantimiseks.

Oluline on teadvustada, et saneerimismenetluse algatamisega peatuvad võlausaldajate jaoks mitmed nõuete maksmapanekuga seotud õigused, nagu täitemenetluse läbiviimine, viivise ja leppetrahvi arvestamine, kohus võib peatada ka kohtumenetluse, milles on ettevõtja vastu rahaline nõue jne. Samuti tuleb arvestada, et tühine on selline kokkulepe, millega võlausaldaja võib saneerimismenetluse algatamisel või saneerimiskava kinnitamisel lepingu lõpetada.

Saneerimismenetluses on keskseks dokumendiks saneerimiskava, millega otsustatakse äriühingu edaspidine staatus. Võlausaldajal tasub see dokument hoolikalt läbi lugeda, pöörata tähelepanu saneerimiskava selgusele, arusaadavusele ja realistlikkusele. Saneerimiskavas peab olema esitatud informatsioon saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõuete koosseisu, suuruse ja pandiga tagatuse kohta ning nõuete suhtes rakendatava saneerimise meetme ja tähtaja kohta, majandusseisundi kohta pärast saneerimist ja rakendatavate saneerimisabinõude eesmärgipärasuse analüüsi, koos seda kinnitava rahavoogude analüüsi ja prognoosiga. Võlausaldajate jaoks on oluline, milliseid nõudeid ja mis ulatuses soovitakse ümber kujundada, hindamaks, kas esineb õiguste kuritarvitamist (nt ebavõrdset kohtlemist nõuete rahuldamise protsendi, tasumise järjekorra või ajatamise pikkuse osas). Võlausaldajal on saneerimismenetluses õigus hääletada saneerimiskava poolt või vastu. Saneerimiskava on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt pool kõigist võlausaldajatest, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest.