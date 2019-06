EKSPRESSI ARHIIVIST | Comex viis rahad vale suguharu kätte

Kirjutasime viimases lehes, et aastaid Nigeerias elanud Samusenko külastas eelmisel nädalal kodumaad. Tema endise asetäitja Comexis, Lembit Tamme sõnul üürib Samusenko korterit Roosikrantsi tänaval ja „plaanib oma vanad kondid tagasi Eestisse vedada“. Selle valguses avaldamegi vana loo taas.

Comexi juht Indrek Samusenko sõitis Aafrikasse ja viibib seal juba teist kuud. Koos temaga on Eestist kadunud 35 000 000 krooni, mille hr Samusenko laenas suurematelt Eesti pankadelt, erafirmadelt ja üksikisikutelt.

Esmaspäeval kuulutas kohus Põhja-Eesti Panga nõudel välja tema firma Comex pankroti. Comex tõusis komeedina Eesti valuutapoodide esiritta kolm aastat tagasi. Kauplus ja Westend Pub Tallinnas Pärnu maanteel said seemneks, millest kasvasid välja Comex Hulgimüügi AS ja Comex Restoranid. Viimane võttis enda alla sellised populaarsed paigad nagu Estonia Talveaed, KuKu-Klubi, Viiralti kohvik, Karja Kelder. Hulgi-müügi AS arendas välja oma võrgu Paides, Haapsalus ja mujal.

Samusenkot tunti kui meest, kes täitis oma lubadusi kellapealt. Ta võis võtta lühikeseks ajaks suure dollarilaenu. Ja tagastada selle naeratades koos hiigelsuure laenuprotsendiga pluss väikese hilinemispreemiaga, kul aeg üle läks. Indreku soojas naeratuses ja enesekindlas žestis on suurilmalikkust, mis tavalise eesti ärimehe käitumises puudu jääb.

Mingi tavaline eesti äri Comex ei olegi. Firma rahad tulid vähetuntud Vene pangast nimega Moskovija. Hasartseid stseene nähti 1991. aastal Eesti Panga valuutaoksjonitel. Kui müügiks pakuti dollareid, istus saalis üks mees, kes hoidis iga pakkumise puhul kätt püsti. Ta ostis rublade eest dollareid, hoolimata hinnast ja kogusest. See mees oli ERKI lõpetanud arhitekt Indrek Samusenko. Paar kuud hiljem nähti teda neidsamu dollareid paarisajaprotsendise vaheltkasuga tagasi müümas.