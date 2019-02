GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Evelin Ilves europarlamenti? Juhhuu!

JUHHUU! Evelin Ilves (pildil) rääkis ERRile, et kaalub europarlamenti kandideerimist. Sama teeb teatavasti ka Toomas Hendrik Ilvese abikaasa Ieva Ilves Lätis. Mis selle peale öelda? Eks ikka juhhuu!

SEPPIKUTE SUUR SLÄMM Postimees kirjutab, et poliitik Ain Seppiku ja tema poegadega seotud ettevõtted on Suurbritannia varifirmadele aja jooksul kandnud üle 6,7 miljoni euro. Vähemasti kellelgi läheb keskerakondliku valitsuse võimu all hästi!