GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | James Bond on alkohoolik

Foto: AP Photo/United Artists and Danjaq, LLC/Scanpix



KAUNIS TURG Tallinnas Raekoja platsil asuv jõuluturg valiti veebilehel European Best Destination Euroopa parimaks jõuluturuks. Uhke!

LÕPETAGE VIRISEMINE Legatum Institute’i koostatud maailma kõige jõukamate ja õnnelikumate riikide edetabelis on Eesti 26. kohal. Kokku on tabelis 149 riiki. Nii et tõestatud – meil Eestis on kõik hästi!

BOND ON JOODIK Austraalia teadlased jõudsid järeldusele, et ­James Bond joob filmides nii palju, et annab alkohooliku mõõdu välja. Miks ei võiks järgmist Bondi mõni eestlane, soomlane või venelane kehastada...? Eeldustega kodanikke peaks ju jätkuma?

VANGA TEATAJA Juba 1999. aastal surnud pime selgeltnägija Vanga ennustas 2019. aasta kohta, et Putinile korraldatakse atentaat ja Trumpi tabab salapärane haigus. Mis siis ikka, jälgime sündmusi!