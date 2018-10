Eesti Ekspress

Foto: Tiit Veermäe

JOEL OSTRATI VALMISTOIDUD Proteiinisalat veiselihaga. Mee- ja tšilli vokk. Veisepõselihaga ramen. Piparmündi ­creme brulée. Jne. Peakokk Ostrati kokku segatud toidutopsikutes on kõige maitsvam kraam valmistoidulettidel.

NII KÜLM! Kõigi nende jaoks, kes suvel kurtsid, et liiga palav on, on käes rõõmupäevad – õues on külm, tuul puhub, vihma jt sademeid langeb. Palju õnne ja siniseid huuli!

KOLMEEURONE KOHV Pärast seda, kui kapitalist-galerist Indrek Kasela hurjutas ülehinnatud kohvi joojaid, ei julge linnas enam keegi üle ühe euro maksvat sooja musta nestet osta. Ning päevi alustatakse pigem konjakiga.

LAS OTT PUHKAB Urmas Oti võiks nüüd rahule jätta, las ta puhkab. Ära hakkab väsitama see vanade staaride hauarahu rikkumine.