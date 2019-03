GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Peibutuspardid põrusid

ALAVERI AURAHAD President Kersti Kalju­laid otsustas, et dopinguskandaali tegelaselt Mati Alaverilt võetakse ära talle antud kaks riiklikku teenetemärki. Tallinna ülikooli Vakra-komisjon võiks sellest õppida!

PEIBUTUSPARTIDE PÕRUMINE VALIMISTEL Kuulsast näost üksi ei piisa, et parlamenti pääseda. Õnneks arvab nii enamik eestimaalastest.

VALIMISDEBATT JA -STUUDIO ETVs Vähe sisulist, ülemäära palju meelelahutuslikku. Miks on ka rahvusringhäälingus jõutud veendumuseni, et poliitika on ennekõike show business?