GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Seitsme miljoni tondid

WHAM!-i MÕNITAMINE LÄBI Miks kulutasid inimesed terve detsembri energiat, et mõnitada üht väga head George Michaeli kirjutatud lugu? „Last Christmas“. Selle asemel, et hoida end tagasi kõige tüütuma jõulutraditsiooni – „Die Hard“- ja „Home Alone“-naljade tegemisel.

SAAREMAA KANA ON LÄTIST Selgus, et „Saaremaa ahjukana“ nime all müüdavas karbis peituv kana on pärit Lätist. Kui universumi tasakaal on olemas, siis peaks Lätis müüdama „Läti ahjukana“, mis tegelikult on pärit Saaremaalt! Kohe Lätti kanandeid ostma!

SEITSME MILJONI TONDID Eesti vabariigis on reaalselt poliitikuid, kes hirmutavad rahvast ilmselge väljamõeldisega, et siia on otsustatud istutada seitse miljonit pagulast. Äkki saaks ka ilma valetamiseta.

KUS ON JALAKÄIJA KOHT? Teeservadesse hunnikusse lükatud lumi, libedad teed... Kuidas liigelda jalakäijana Eesti Vabariigis, kui on soov enam-vähem kuiva jala ja tervete luudega sihtkohta jõuda?