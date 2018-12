GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Tartu ikka vastu

Kultuuriminister Indrek Saar sõnastas Õhtulehes ilmunud arvamusartiklis, et „rusikapoliitika on see, kui vägivallast saab poliitika tegemise vahend ja poliitikast omakorda vägivalla õigustamise tööriist“. Saar kirjutas, et rusikapoliitika tekkimises on Eestis süüdi üks erakond, ent kui rusikapoliitika levib, oleme selles süüdi me kõik.

