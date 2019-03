GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Varga peas põleb müts

TILGAKE METT TÕRVAPOTIS Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts teatas Õhtulehe vahenduses, et laskesuusakoondises „seksikeeldu pole pandud“. Vähemalt mõnes koondises käib mäng lahtiste kaartidega!

VARGA PEAS PÕLEB MÜTS Kultuurkapitali juhina riisus Avo Viiol (pildil) sihtasutusest üle poole miljoni euro, kuid kahekümne aastaga on ta sellest tagastanud ainult umbes ühe protsendi ehk 5326 eurot. Küllap lootis mees, et nõue varsti aegub, kuid nüüd esitati tema vastu pankrotihagi. Tutkit, brat!

NOKK KINNI, SABA KA KINNI Suurbritannia lahkumiseni Euroopa Liidust on jäänud kaks nädalat, aga Ühendkuningriigi parlament ei suuda ei lahkumislepingu, Iiri kaitsemeetme ega üldse millegi osas üksmeelele jõuda, peale selle, et millegagi ei saa nõus olla. Oh, dear...