Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) nägi palju vaeva, et varjata PR-firma KPMS poolt riigihankel tehtud pakkumist.

KÕIK ON SALASTATUD: Aga pisut läbipaistvust pressib siiski läbi. Need on sõnad: mille, kus ning ja. KPMS