Kõigi Eesti kutsub uues europarlamendi valimiste kampaaniaklipis mõtlema, millist kodumaad soovime

"Täna on räuskamise ja kiusamine muutumas tavaliseks," seisab ühenduse avalduses. "Need väärtused ja põhimõtted, mis on meile seni heaolu ja rahu toonud, on löögi all. Kõik saab alguse sõnadest. Kuid sellega asi ei piirdu. Loodad, et kui sa välja ei tee, lõpetab kiusaja ära. Aga ta ei lõpeta. Märkamatult hakkab ähvardamine ja räuskamine üle võtma. Üksteise järel - sinu riik, sinu linn, sinu tänav, sinu Euroopa. Pannakse kehtima uus kodukord, mida ei ole enam võimalik muuta. Kui see käes on, küsid endalt, mida oleksid saanud teha Sina, et seda ära hoida?