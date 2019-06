Loe advokaat Viktor Särgava kirja, miks ta ei taha Lavly Perlingut peaprokuröriks

"Inimestel, kes ei ole praktikas kriminaalasjadega otseselt kokku puutunud, on Riigiprokuratuurist kuvand, et tegemist on õiguskaitseorganiga kes võitleb kuritegevusega ja juhib kriminaalmenetlusi kooskõlas kehtivate seadustega. Kahjuks reaalne elu on sellest üsna kaugel," kirjutab Särgava.