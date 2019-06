Teateid elust Miljonär hädas Ferrari parkimistrahvidega Tallinna vanalinnas Laial tänaval on viimastel nädalatel avanenud tähelepanu haarav vaatepilt: tänava ääres seisab uhke must Ferrari, mille kojamehe vahel mitu trahvikviitungit korraga. Toivo Tänavsuu toivo@ekspress.ee Jaga

Kuula KURIKUULUS FERRARI: Sel fotolgi on nähaparkimistrahvi.

Auto kuulub ettevõtja ­Jaanus Otsale, kelle kodu asub Laial tänaval. Mõnes mõttes mees lausa kogub parkimistrahve, aeg-ajalt maksab portsu jälle ära.

Otsa ütleb, et maksis viimased trahvid ära, kuna ei viitsinud protsessimisega tegeleda. Ja lisab, et on Tallinna aukodanik, kellel on parkimise soodusluba terves linnas. Loa eest maksab ta igal aastal teatud summa. Mees kurjustab parkimiskontrolöridega ja leiab, et talle tehakse ülekohut.

Vanalinnas kontrollib parkijaid AS Ühisteenused. Ettevõtte juht Jaan Vill selgitab, et ärimehe Ferraril puudub parkimissoodustus. „Tõenäoliselt on asi selles, et luba väljastatakse konkreetsele sõidukile, aga isik kasutab mitut eri sõidukit. Neist ühel on soodustus, teisel pole.“

Sama kinnitab Tallinna transpordiameti juht Andres Harjo: „Aukodanikul on võimalik taotleda komisjonilt parkimise soodusluba, aga see kehtib ühele autole korraga.“

Miks on Otsa Ferrari tuuleklaasil kaks trahvikviitungit? Harjo selgitab, et ühele autole tehakse parkimistrahv korra ööpäeva jooksul. Kaks kviitungit näitab, et omanik on jätnud ühes kohas parkimise eest tasumata kauem kui ööpäeva.

Vill lisab, et parkimiskontrolör ei pea teadma, kes on linna aukodanik või kellele auto kuulub – tema sisestab auto numbri andmebaasi ja näeb, kas sõidukile kehtib mingi soodustus või mitte. Ta märgib, et soodustust on võimalik ühelt autolt teisele üle kanda. Selleks tuleb transpordiametit teavitada.

Otsa arvates on see jabur: „Soodustus kehtib inimesele, mitte autole, jalgrattale või sussidele. Kas nad kujutavad ette, et kui sõidan eri autodega, pean iga kord autot vahetades soodustuse transpordiametis ümber registreerima?“

Ettevõtja loogika ütleb, et kui tema Ferraril oleks parkimissoodustus, aga ta kingiks auto näiteks ajakirjanikule, ei peaks soodustus sellega kaasa minema.