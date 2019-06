Ott Tänak stardib Rally Estonial?

Meie autospordisuve tippsündmus Rally Estonia toimub juba vähem kui kolme nädala pärast, 12.–13. juulil, ent registreerunute seas pole Ott ­Tänaku (auto pildil) nime. Ekspressi trükkimineku hetkel ütles võistluse kodulehekülg, et registreerunud on üldse vaid 14 tiimi, lisaks värske uudis, et stardivad ka Craig Breen ja Paul Nagle Hyundai WRC-autol.