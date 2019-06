Politsei võttis kinni kolm Äripanga juhtivtöötajat

"Kolmandatest riikidest pärit ebaseadusliku taustaga rahavood kahjustavad Eesti majandust ning ohustavad riigi mainet. Seepärast on äärmiselt oluline, et pangad järgiks rahapesu tõkestamise nõudeid. Antud kriminaalmenetlust alustasime 2018. aasta suvel ning käesoleval nädalal teostasime menetlustoiminguid panga töötajate suhtes, et tekkinud kahtluste kohta täiendavaid tõendeid koguda. Täpsustuseks saan kinnitada, et see menetlus ei ole seotud Danske panga uurimisega," lisas Ombler.