SAHINAD | Mida teha poliitikute musta rahaga?

Viin hakkab voolama



Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) tunnistab, et seoses alkoholiaktsiisi langetamisega 1. juulist pole Eestis enam võimalik vähendada alkoholi tarbimist. Uueks eesmärgiks seab Kiik pidurdada alkoholi tarvitamise ja kahjude kasvu. Selleks palub ta kaupmeestel mitte mingil juhul müüa kärakat purjus inimestele ega alaealistele.

Mida teha poliitikute musta rahaga?

Õiguskantsler Ülle Madise soovitab karmistada erakonnaseadust, et piirata poliitika musta rahastamist. Praegu tuleb keelatud annetus tagastada selle tegijale. Madise peab õiglaseks, et keelatud annetus kantaks riigieelarvesse. „Iseäranis mõjus oleks see keelatud annetuse tegijate suhtes,“ leiab Madise. Poliitika salarahastajatel ei tohi olla kindlust, et vahelejäämise korral antakse neile raha lihtsalt tagasi.