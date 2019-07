SAHINAD | Riigikogu juhib hobusevaras?!

Naiste paradiis pole sõduritele

Eestis viibivad NATO liitlasriikide kaitseväelasedki vajavad suvepuhkust. Selleks sõidutatakse nad bussidega Pärnu randa, kus mehed saavad kuni pealelõunani kümmelda Pärnu lahe lainetes, nautida valget liiva ja joodirikast õhku. Kohalikele rannateenuste pakkujatele on aga antud korraldus, et meelelahutuslike tegevuste reklaamimisel ei peaks mainima nn naiste paradiisi olemasolu, kuna see teadmine võib noortele rahuvalvajatele häirivalt mõjuda.

Patrioot valis tantsupeo

Tallinna tänavatel filmitav Warner Bros’i ja režissöör Christopher Nolani film „Tenet“ otsis massistseenides osalejaid. Ankeedi täitis ka üks Tartumaa noormees, kes kohe casting’u tegijatele silma jäi: milline sarnasus filmi peategelase Robert Pattinsoniga! Pikkus, laius, juuksevärv – mõõdud klappisid ideaalselt! Noormees võinuks olla Pattinsoni kehadublant ja talle tehti ettepanek liituda filmi võttegrupiga suve lõpuni. Noormees aga vastas: ei, aitäh, esiteks pean minema tantsupeole ja teiseks: pole huvitatud.