Tehnoloogiaportaal arvustab Bolti: nad peavad lõpetama Uberi vigase ärimudeli kopeerimise

Bolt on üks Eesti neljast ükssarvikust - idufirma, mille turuväärtus ületab miljard dollarit - ja plaanib oma teenusega maailmavallutust. Bolt on viimase kolme aasta jooksul tohutult kasvanud nii sõitjate arvult (kolmelt miljonilt 25le) kui ka teenuse kvaliteedi osas. Bolti kaasasutaja Martin Villigu sõnul tahavad nad kasvada suuremaks kui praegune globaalne turuliider Uber.

Booth leiab, et sellega on siiski üks suur probleem: Boltil pole arenguks uusi mõtteid ja selle asemel kopeeritakse kasvamise nimel Uberi ärimudelit. Ideed, mille kallal Bolt Villigu sõnul töötavat, on täpselt need, millega Uber juba tegeleb: poolimine, elektrilised tõukerattad, toiduvedu.

Kopeerimises ja varasemate ideede edasiarendamises pole iseenesest midagi taunimisväärset, kuid praeguse jäljendamise puhul tuleks silmas pidada, et "Uberi ärimudel on rämps".

Väite põhjendamiseks viitab Booth ajakirjas Jacobin ilmunud Uberi IPO prospekti analüüsile, mille autor on majandusajakirjanik Doug Henwood. "Tegu on kainestava lugemisega," tõdeb Booth. Lühidalt osutatakse selles, et Uberist voolab raha välja ja ettevõte on väga kõvasti üle hinnatud. "Ja mis veel hullem? Seal öeldakse otse, et "[Uber] ei pruugi saavutada või säilitada kasumlikkust lähiajal, kui üldse."

Booth juhtis sellele murele ka Villigu tähelepanu, kuid saadud vastus ei rahuldanud teda. Villigu sõnul on Boltil turul kõvasti potentsiaali ja nende äri on sisuliselt Uberist erinev. Samuti olevat Bolti uuesti kasumlikuks viimiseks vaja vaid väikest muutust. Boltis näidati Boothile presentatsiooni, mille järgi on transport leibkondade eelarves teiseks kõige suurem kulugrupp. Kui praegu tehakse sõidujagamisteenuste abil neli protsenti reisidest, siis Bolti hinnangul kasvab antud näitaja 2028. aastaks 28 protsendini. Booth usub, et siis on sõidujagamine küll praegusest populaarsem, kuid kahtleb, kas muutus saab olema nii järsk.