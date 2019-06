Väidetav maffiajuht rikub kohtust pääsemiseks tervist

Riigiprokuratuur nõuab 69aastase Ljubov Genrihsoni vahistamist, et tagada eaka naise üle kohtupidamine.

Genrihson on kohtu all seoses „passimaffia“ süüasjaga. Tema juhitud jõuk aitas ebaseaduslikult Eesti dokumente saada 75 inimesel. Kuriteod toimusid aastail 2011–2015, süüdi on mõistetud kümme inimest.

Genrihson ise anti kohtu alla jaanuaris 2017. Viimased poolteist aastat aga pole Harju maakohtul õnnestunud tema asja ühelgi kohtuistungil arutada.