Ainus surma mõistetud eestlane võib karistusest pääseda

California kuberner Gavin Newsom kirjutas möödunud kolmapäeval alla otsusele, millega tema ametiajal ei hukata ühtki surmamõistetut ning suletakse San Quentini vangla hukkamiskamber. „California surmanuhtluse süsteem on ebaõiglane, ebaõige, majanduslikult koormav ega tee osariiki turvalisemaks,“ märkis Newsom dokumendis.

Osariigis on 737 surmaotsusega karistatut ning üks nende seast on eestlane Tauno Vaidla (ameerikapäraselt Waidla). Ta kannab karistust väliseestlase Viivi Piirisilla tapmise eest 1988. aastal. Kuritöös osales ka teine eestlane, Peeter Sakarias. Mehed mõisteti üheksakuuse vahega süüdi 1991. aastal, toona määrati mõlemale surmanuhtlus.

Viimastel aastatel on Vaidla aga hakanud tegelema ka kunstiga. Tema ja teiste surmamõistetute loominguga saab tutvuda veebilehel artofsanquentin.com. Vaidla autoriküljel on kümmekond akrüülmaali.

„Ma ei küsi enam endalt, kuidas ometi see kõik juhtus. Maalimine ja raamatute kirjutamine on aidanud mul jätkata unistamist. Jätnud mulle kujutluse, et loon kunsti Euroopas müstilise eestlase Finni nime all.“