Eesti Ekspress

Endine modell Piret Aava (38) on USAs üles ehitanud eduka kulmude kujundamise brändi The Eye­brow Doctor. Tema klientide hulka kuuluvad teiste hulgas tennisist Serena Williams, meediapersoonist ärinaine Olivia Palermo ja näitleja George Clooney.

Splash/Vida Press

Nüüd on Aava sisenenud uude ärisse, milleks on nibutätoveeringud. Tegemist on tõusva trendiga, kus olulise osa klientuurist moodustavad rinnavähki põdenud naised, kes on läbinud rinna taastamise operatsiooni.

Sellistel lõikustel tavaliselt nibusid ega areoole ei taastata, vaid vaja oleks teha lisaoperatsioon, mida niigi traumeeritud naised ei soovi ette võtta. Lisaks olevat kirurgide taastatud nibud tihti ebaesteetilise väljanägemisega ja ilmetud.

Brändi Areola Doctor alt uut teenust pakkuv Aava on seni teinud kümme areoolitätoveeringut. Teenuse tunnihind on 1500 dollarit, ühe nibu tätoveerimiseks kulub tund kuni kaks.

Vastava koolituskursuse läbinud Aava rääkis väljaandele InStyle, et õige tulemuse saavutamisel on olulised hulk tegureid. „Kujud, suurused, värvid, valgus, kuidas arme varjata, nõela nurk ja surve, kui pingul on nahk. Kui läheduses on arme, siis tuleb esmalt nendega tegeleda.“