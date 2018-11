Brink ütles Ekspressile, et tegu on valede ja laimavate väidetega, mil­le taga on juunis sihtasutuse nõu­kogust lahkunud ­Hilly ­Ehrlich. „Ma pole kasutanud ega kavatse kunagi kasutada sihtasutuse raha ja vara muul otstarbel kui meie ametlikeks eesmärkideks,“ kuulutas Brink.

„Adriaan andis raha oma perele, õele, vennale ja sõpradele,“ väitis üks nördinud investor Ekspressile. Tema sai juhtunust teada kaaskannatajalt, kes oli täiesti juhuslikult näinud osa Brinki tehingutest.

„Kui hakkasime küsima, mis on juhtunud, siis ei saanud me vastust,“ kurtis teine. „Adriaan ütles vaid, et midagi pole viga, ta ei tee midagi valesti. Olge kannatlikud! Ta otsustas, et on krüptorokkstaar, sõidab üle maailma ringi ja investorite raha on tema isiklik raha!“