Keila lähedal Karjakülas asuv AS ­Balti Karusnahk kasvatab kokku umbes 160 000 hõbe- ja sinirebast ning naaritsat. Veel 2015. aastal pakkus firma tööd 73 inimesele, tänavu suvel oli töötajaid 46.

2017. aasta majandusaasta aruandesse kirjutas Balti Karusnahk ligi 1,5 miljoni euro suuruse kahjumi. Tulemus oli siiski paranenud, sest 2016. aasta tõi 2,3 miljonit eurot kahjumit.

Farmi juhataja Marge Tiidus selgitab Ekspressile, et sellistel finantstulemustel on kaks põhjust. Esiteks teeb ettevõte suuri investeeringuid, et rebasepuurid uutele nõuetele vastavaks ehitada. Puurid tehakse suuremaks, neile lisatakse näiteks lamamise riiul ja võimalus varjuda.