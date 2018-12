Eestis tegutseb sarinimevahetaja

Ta ei tee seda aga oma lõbuks, vaid müüb neid nimesid oma kodumaal. Tegemist on Leedu seaduste eripäraga.

Tänavu märtsis lasi Čiutys registreerida Harjumaale osaühingu Interior architects LT. Aprillis vahetas ta firmal nime ja jäigi vahetama. Tema ettevõte on kandnud seepeale järgmiseid nimesid: AJ Domus, Mars Networks, MTL Transport, Cedar Homes, Site.pro, Unum deasign london, Cruise Training Solutions, Work Wise, Synergy supply, Holdnet, Sgb systems, B1.lt, Perfect Pixels, Elite Motors Club, SEES Group, IAMUS Invest, Metal Construction International, Baltic sustainable logistics solutions, FT baltica, LHP LT, THINKWISE, TC EURO GROUP, Modon Media, Tempsteel, Four Walls Construction, Minimotors LT, Custom milano, SUBSHORE LITHUANIA, LAR Technologies, NGJ Sistema, LOVELY HOME DESIGN, Baltic iTech, Buzz Box Mobile, Washnet Baltic, Crafts Mecca, BCS Lithuania ja Soles with Souls ja Urban Service.