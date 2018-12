Ekspressi aasta kangelased: mis on saanud turvakodus elanud Martinist?

Turvakodu-Martini alatu lapsendamisprotsess

Tänavu suvel selgus, et Tallinna Mustamäe linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajad solgutasid üle aasta turvakodude vahet kolmeaastast Martinit - vaatamata sellele, et last soovis kogu selle aja oma perre võtta tema lihane tädi Marion Manivcuk. Asi lahenes alles pärast seda, kui Ekspress asjast kirjutas ning loosse sekkus abilinnapea Tõnis Mölder.

Mölder koos Mustamäe linnaosavanema Lauri Laatsiga külastasid Marioni peret ja Martin pääses viis päeva hiljem tädi koju elama. Nii Mölder kui Laats palusid Marionilt vabandust.

Kohtus saigi Marion õiguse, kuid sellele vaatamata käis Harju maakohtus poisi lapsendamisprotsess edasi. See sai lõpu alles 11. oktoobril, kui sellesse olid sekkunud Marioni jurist Katrin Kiisk ja Tõnis Mölder.

Nelja poja ema Marion ütleb, et tema „uuel pojal” Martinil läheb hästi ja ta tundub olevat õnnelik. Pere taastub raskest aastast. Marion kogub jõudu, et alustada Martini lapsendamisprotsessiga