Need siin pildil on Sirje Uusbek ja Sulev Teppart .

"Õhk põles!" kirjeldas Uusbek hetke, mil tuletõrjujad suure saali uksed avasid. Talle tundus, et suitsu täis üheksa meetri kõrguses toas hõljusid käelaba suurused leegid.

Miks põlesid toolid altpoolt? Kuidas kukkus plahvatanud lamp viie meetri kaugusele sellest, kus ta rippus? Kuidas sai temperatuur saalis nii kõrgeks tõusta, et Teppart kolmandal korrusel rõdul käsi vastu kuumavat seina hoida ei saanud; et laeornamendid alla kukkusid ja kristall sulas? Millest tekkis matjas must tahm, mis kattis kogu saali? Kes tegelikult süüdi oli?