Esoteerika- ja eneseabiraamatute populaarsus käib lainetena. Eriti tugevalt on mõju avaldanud kümmekonna aasta Eesti televaatajateni jõudnud „Selgeltnägijate tuleproovi” saated, täheldab kirjastaja Tauno Vahter. Ilmselt on see ka üks põhjuseid, miks on sel aastal Eesti kõige edukam autor "nõid Nastja".

Igal aastal paistab ka rahvusvahelistelt raamatumessidelt välja mõni uus toiduaine või keemiline element, mille mõju lausa imeliseks reklaamitakse. Enamus esoteerika või eneseabiraamatutest ongi taolised tõlkeraamatud, mille käsikirju kirjastajatele samaaegselt saadetakse. Vahter on märganud ka, et mõni raamat, mille sisu väärtuses on tema kahelnud, jõuab viimaks mõne teise kirjastaja kaudu siiski poelettidele.

Vahter jagab ka, et on raamatuid, mille ilmumise pärast on tal kirjastajana häbi. 2000 Tänapäeva nime alt ilmunud raamatust saab neid kokku lugeda ehk ühe-kahe käe sõrmedel. Ta loetleb: need võivad olla raamatud, mis on halvasti toimetatud-kujundatud, aga ka eksemplarid, mille sisu faktitäpsus on küsitav.

„Oli ka üks tellimustöö, mille maksis kinni üks partei teise partei mustamiseks,” selgitas Vahter.

Saates räägib Vahter saatejuht Greete Palmistele veel:

* kuidas kaalutleb kirjastaja, mis raamatut mitte trükkida;

* mis on ilmunud ja ilmumata jäänud jaburaimate ideedega raamatud;

* millist rolli mängib ajakirjandus selles, et nõiad ja kristallid raamatupoodides võidukäigu teevad.