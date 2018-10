Terviseamet hoiatab selliste seadmete eest. Ameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja ­Tagne Ratassepp ütleb, et mingil põhjusel on selliste reklaamide avaldamine tänavu väga aktiivne. „Oleme (Terviseamet, Tarbijakaitseamet ja ka Ravimiamet) üritanud inimesi üles kutsuda neid tooteid mitte ostma. Reklaami tellija asub väljaspool Euroopa Liitu, mistõttu ei saa me teda oma vahenditega korrale kutsuda.“

Siimer tutvustab end „mitmekümneaastase ametialase ja teadusliku kogemusega ortopeedia ja siseelundite profülaktika spetsialistina“. Tegelikult ei tunne riiklik tervishoiutöötajate register ühtegi Andrus Siimerit.