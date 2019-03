Eurostati järgi on Eesti Euroopa meister aborditegemises

Eesti meediast jääb kergesti mulje, et EKRE juhid ning Varro Vooglaid oma järgijatega võitlevad vale võitlust. Olukord „abordirindel“ on ju aasta aastalt jõudsalt paranenud.

Seksuaaltervise Liit kiitis alles mõned päevad tagasi, et Eestis toimuv seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine on edulugu. Rõhutas, et seda on korduvalt positiivse näitena esitlenud mõjukad rahvusvahelised ühingud, näiteks Maailma terviseorganisatsioon (WHO).

Vooglaiu ja tema katoliiklastest mõttekaaslaste vastuseis raseduste katkestamisetele pole iseenesest uus. Nad avasid vastavasisulise veebikülje abort.ee juba aastaid tagasi.

Ka EKRE ideed pole värsked. Soov, et riik peaks lõpetama aborditegemise rahastamise, sisaldus nende valimisprogrammis, mis hõigati välja ammu enne valimisi.

Kui aga EKRE kaabud tõstsid aborditeema valitsuse koostamise kõnelustel, läks osa rahvast närvi.

EKRE juhid ei taganenud neid tabanud avaliku surve peale sentimeetritki, vaid õhutasid kirgi edasi. „Ma olen seda meelt, et loote tapmine on tapmine,“ teatas partei esimees Mart Helme. Tema poeg, menukas rahvasaadik Martin Helme teatas, et Eestis tapetakse aastas 4500 last enne kui nad jõuavad sündida. „Abordi lõikustöö ületab liiklussurmade oma mitu korda,“ kirjutas Martin Päevalehes ilmunud arvamusloos ja küsis: „Miks nõutakse raevukalt vabandust selle eest, et seistakse elu kaitsel? Asi on ideoloogilises sõjas.“

Oma väljaütlemistega teenisid EKRE bossid ära mitte ainult paljude naiste, vaid ka tohtrite meelepaha. Aborte teinud ja tegevaid meedikuid nimetati ju mõrtsukateks. Isegi riigipea Kersti Kaljulaid manitses Facebookis, et rünnak Eesti arstikonna vastu on lubamatu. Valitsusjuht Jüri Ratas vabandas.

Selliste vastasseisude puhul tasub vaadata ka statistikat. Arvud on ju kuivad ja neutraalsed, nad ei sisalda kirgi, nad peaksid ütlema, kummal poolel on õigus.