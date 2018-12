Evestus pole ainus lahkuja

„Üks põhjus on see, et inimesi ei väärtustata piisavalt,“ kirjutas üks prokurör juristide suhtlusvõrgustikus pärast Evestuse pommuudist. „Tahetakse luua väljapoole mingit imekuvandit prokuratuurist, kuid inimesed ise organisatsioonis on väärtusetud.“