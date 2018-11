Eesti Ekspress

Kevadel juhtus Tallinna kesklinnas, Stockmanni kaupluse ja keskturu naabruses õnnelik õnnetus: paneelmaja viienda korruse korteri rõdupiire prantsatas alla, aga keegi viga ei saanud. Kui mõni aasta tagasi samasugune mats Lasnamäel käis, siis võeti teemaks paneelmajade vanus. Ehitusinsener Karl Õiger ütles, et neil majadel muud hädaohtlikku polegi kui needsamad terve tonni kaaluvad rõdupiirded, mis on nelja (läbi roostetanud) kruviga kinnitatud. Vaadake ette (õigemini – üles), kõik, kes te selliste rõdude all jalutate! Pool aastat hiljem pole rõdu remondiga veel alustatud.