Tallinna kõrval Viimsi Selveri ees on nüüd paigaldatud liiklusmärgile „Puudega inimese sõiduki parkimiskoht“ (mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart) lisatahvel, mis meenutab luulelise reaga, kellele need kohad loodud on. Eestis tarvitatakse parkimisel nii palju võltsitud invakaarte, et päris hädalised jäävad hätta.