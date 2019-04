GRAAFIK | Mustkunst Isamaa moodi: kulutame teistest palju vähem, aga reklaamime rohkem

Selline suur anomaalia ei kehti ainult Isamaa ja Reformierakonna võrdluses, vaid ka Isamaa võrdluses teiste erakondadega. Näiteks Keskerakond esitas ERJK-le aruande, mille järgi nad kulutasid poliitreklaamile umbes kolmandiku võrra rohkem raha kui Isamaa. Emori mõõtmine aga näitab, et Isamaa tegi ligi 60 protsenti rohkem reklaami kui Keskerakond.

Emori uuringuekspert Elvin Heinla välistab võimaluse, et uuringufirma eksib. Emori AdEx on vana ja tunnustatud toode. Kõik Eesti suuremad meediaäriga tegelevad kliendid kasutavad ja usaldavad seda, sealhulgas erakonnad ise. Mingid mõõtmisvead võivad ikka sisse jääda, aga need võiksid olla kaks protsenti siia-sinna, kuid sellega pole võimalik kuidagi ära põhjendada kahekordseid vahesid.