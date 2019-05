Hea uudis: Mart Helme viitas president Kaljulaidi oskusele rännata ajas tulevikku ja tagasi

EKRE esimees, siseminister Mart Helme arvustas täna valitsuse pressikonverentsil president Kersti Kaljulaid käitumist IT- ja väliskaubandusministri Marti Kuusiku ametisse nimetamise ajal. Kaljulaid läks selleks ajaks Riigikogu saalist välja.

Ekspress avaldas tollel päeval tõesti ühe artikli Marti Kuusiku kohta („Marti Kuusiku suur saladus: peretuttavad räägivad, et uus minister on väga vägivaldne ja on kahel korral purustanud oma naise käeluu"), aga tegime seda alles pärast Kuusiku ametisse nimetamist ning pärast presidendi vastavat aktsiooni.