Helmet huvitab, kas venelased terroriseerivad Eesti kaitseväes eestlasi

„Minuni on jõudnud info, et Jõhvis asuvas Viru jalaväepataljonis toimub vene emakeelega sõdurite allumatus ja eesti ajateenijate rahvuspõhine terroriseerimine. Nimelt on seal ülekaalus vene keelt rääkivad noorsandid. Põhimõtteliselt keeldutakse rääkimast eesti keeles nii teenistuskaaslaste kui ka kõrgemas auastmes isikutega. Eesti hümni ajal lauldakse Vene hümni suure häälega ja terroriseeritakse vähemuses eesti poisse. On olnud ka otsest vägivalda. Hiljaaegu leidis aset väga tõsine vahejuhtum, kus sõna otseses mõttes peksti üks eesti poiss haiglasse 16 vene poisi poolt,“ teatas Helme eelmisel nädalal kaitseminister Jüri ­Luigele (Isamaa) esitatud kirjalikus küsimuses.